Керівництво МЮ розмірковує про те, щоб звільнити Сульшера вже до матчу 10-го туру АПЛ проти Тоттенхема. Гра відбудеться 30 жовтня.

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Слід зауважити, що в липні 2021 року Манчестер Юнайтед уклав із Сульшер новий контракт терміном на 3 роки.

Невдала серія МЮ

Манчестер Юнайтед із Сульшером програв 5 з 9-и останніх матчів. В англійській Прем'єр-лізі команда не перемагає вже чотири гри поспіль.

Окрім поразок Лестеру та Астон Віллі, МЮ був розбитий Ліверпулем 24 жовтня з рахунком 5:0. Також "червоні дияволи" поділили очки з Евертоном.

Після 9-и турів команда посідає тільки 7-е місце у турнірній таблиці АПЛ.

Сульшер очолив Манчестер Юнайтед 29 березня 2019 року, змінивши Жозе Моурінью. На чолі МЮ норвежець провів 164 матчі (91 перемога, 34 нічиї та 39 поразок). Під керівництвом тренера "червоні дияволи" не виграли жодного трофею.