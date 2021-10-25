Керівництво МЮ розмірковує про те, щоб звільнити Сульшера вже до матчу 10-го туру АПЛ проти Тоттенхема. Гра відбудеться 30 жовтня.
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Слід зауважити, що в липні 2021 року Манчестер Юнайтед уклав із Сульшер новий контракт терміном на 3 роки.
Невдала серія МЮ
Манчестер Юнайтед із Сульшером програв 5 з 9-и останніх матчів. В англійській Прем'єр-лізі команда не перемагає вже чотири гри поспіль.
Окрім поразок Лестеру та Астон Віллі, МЮ був розбитий Ліверпулем 24 жовтня з рахунком 5:0. Також "червоні дияволи" поділили очки з Евертоном.
Після 9-и турів команда посідає тільки 7-е місце у турнірній таблиці АПЛ.