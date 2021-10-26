Как сообщается, только два предложения могут пошатнуть планы Зидана – ПСЖ и сборная Франции. Если Маурисио Почеттино покинет ПСЖ, Зинедин рассмотрит возможность работы в клубе.

К слову Манчестер Юнайтед готовится уволить Сульшера после избиения Ливерпулем

Зидан сейчас думает лишь об отдыхе и перезарядке своих батареек, после многолетней работы в Мадриде. Француз готов рассмотреть предложения по окончанию этого сезона, а сейчас для него приоритет — это отдых.

Стоит отметить, что именно Зидана называли тренером, которого Криштиану Роналду хотел бы видеть в Манчестер Юнайтед.

Кто же возглавит МЮ?

В то же время, сообщается, что Антонио Конте готов рассмотреть предложение Манчестер Юнайтед. Впрочем, пока что манкунианцы не контактировали ни с ним, ни с Зиданом.

Сейчас Манчестер Юнайтед возглавляет Уле Гуннар Сульшер. Только вот сейчас у Сульшера дела не лучше. "Красные дьяволы" переживают кризис и их проблемы стали еще заметнее после разгрома от Ливерпуля (0:5).