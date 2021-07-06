Після зустрічі деякі політики вирішили "розігнати зраду". Причиною стали українські прапори. "Свободівець" Ігор Мірошниченко зробив скріни того, як прапори лежать після зустрічі збірної. І заявив що їх "скинули додолу на купу, як сміття". А також звинуватив організаторів в тому, що вони звозили вболівальників до аеропорту, щоб зробити масовку.

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"Я бачу лише організовану групу людей, яких чи то за гроші, чи за інші преференції, або з використанням адмінресурсу, привезли до аеропорту і роздали однаковісінькі новенькі прапори на новеньких вудочках", – заявив Ігор Мірошниченко.

На зустрічі зі футболістами збірної України була журналістка 24 каналу Маріанна Черкасець. Вона і спростувала маніпуляцію з прапорами, до якої вдався політик.

Що стосується прапорів, то мушу вас розчарувати, національну символіку не викинули, як сміття, як ви написали у своєму дописі, а склали в бокси. А ви, здається, навмисно відстежували той момент, коли прапори були в розібраному вигляді, та в такий спосіб скомпрометувати організаторів дійства,

– написала журналістка.

Відреагувала вона і на слова про проплачених вболівальників.

"Я розумію, що ви, маючи політичний досвід, точно знаєте, що таке зборисько людей на проплачених мітингах. Але не плутайте це із вболівальниками, які до аеропорту "Бориспіль" з’їжджалися цілими родинами, аби привітати хлопців. Тож ваша думка стосовно зустрічі зі збірною – далека від правди. І мені дуже прикро, що ви, політичний діяч, віднеслися до збірної України якось не по-українськи. До слова, під час гри України з Англією на Спортивній площі було близько 13,5 тисяч українців, які прийшли підтримати нашу збірну, переглядаючи гру на великому екрані. То може тим вболівальникам також проплатили?", – поставила питання Маріанна Черкасець.

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Варто відзначити, що видача національної символіки на матчах збірної – річ не нова. Так було і на матчах Євро-2020. В Бухаресті поблизу стадіону були люди, які видавали усім бажаючим національні прапори, з якими можна було підтримувати збірну на стадіоні.