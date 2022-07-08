Шахтар не планує підсилюватись Шведом: в усьому винен ігровий тонус футболіста
Джерело:Циганик LIVE
Наразі футбольне життя не зведе дороги Мар'яна Шведа з Шахтарем. Донецький клуб не надто зацікавлений у придбанні вихованця львівського футболу.
Циганик: Йовічевіч справді про нього високої думки
Ігор Йовічевіч, якого активно сватають у Шахтар, дійсно зацікавлений у відновленні співпраці з Мар'яном Шведом. За інформацією журналіста Ігоря Циганика, найближчим часом не слід чекати трансферу правого вінгера до "гірників".
До теми "Приїду на ровері": Швед кумедно відреагував на зацікавленість зі сторони Шахтаря
Адже ігрова практика 24-річного футболіста групи атаки бажає бути кращою.
У донецькому Шахтарі Мар'яна Шведа не буде. Йовічевіч справді про нього високої думки, але ігрова практика Шведа не найкраща, він не в найкращому стані,
– розповів коментатор.
У сезоні-2021/2022 Швед відіграв за бельгійський Мехелен 35 матчів, у яких забив 3 голи та зробив стільки ж результативних передач.
ЗМІ роздули інтерес до Шведа
- Наприкінці червня 2022 року з'явилась інформація про можливий трансфер Мар'яна Шведа у Шахтар.
- Начебто у цьому придбанні зацікавлений Ігор Йовічевіч, який може стати наступником Роберто Де Дзербі на тренерському містку "гірників". Хорватський спеціаліст не проти знову попрацювати з талановитим футболістом.
- Швед грав під керівництвом Йовічевіча у львівських Карпатах.
- Сам футболіст кумедно відреагував на чутки у ЗМІ. Мар'ян запевнив, якщо це все правда, то він готовий приїхати в Україну навіть велосипедом.
- Наразі Швед виступає у Бельгії. Його європейська кар'єра не є багатою. Мар'ян був одним із лідерів Карпат, а от зарекомендувати себе у Європі не зміг. Не закріпився у Севільї та Селтіку. Після чого помандрував у Мехелен.
- Його контракт із бельгійським клубом розрахований до кінця червня 2024-го. Однак в угоді ще є пролонгація угоди ще на рік.