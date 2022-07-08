Шахтар не планує підсилюватись Шведом: в усьому винен ігровий тонус футболіста

Наразі футбольне життя не зведе дороги Мар'яна Шведа з Шахтарем. Донецький клуб не надто зацікавлений у придбанні вихованця львівського футболу.

Циганик: Йовічевіч справді про нього високої думки

Ігор Йовічевіч, якого активно сватають у Шахтар, дійсно зацікавлений у відновленні співпраці з Мар'яном Шведом. За інформацією журналіста Ігоря Циганика, найближчим часом не слід чекати трансферу правого вінгера до "гірників".

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Адже ігрова практика 24-річного футболіста групи атаки бажає бути кращою.

У донецькому Шахтарі Мар'яна Шведа не буде. Йовічевіч справді про нього високої думки, але ігрова практика Шведа не найкраща, він не в найкращому стані,

– розповів коментатор.

У сезоні-2021/2022 Швед відіграв за бельгійський Мехелен 35 матчів, у яких забив 3 голи та зробив стільки ж результативних передач.

ЗМІ роздули інтерес до Шведа