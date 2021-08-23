Журналіст назвав основного воротаря збірної України на найближчі матчі

Журналіст Ігор Циганик поділився своєю думкою про проблему з воротарською позицією в збірній України. На думку журналіста, Дмитро Різник стане основним у збірній України на матчі проти Казахстану та Франції.

Напередодні основні голкіпери національної команди Георгій Бущан і Анатолій Трубін отримали травми, тому в збірну довикликали Дмитра Різника і Андрія Пятова.

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"Я ставлю на Різника, тому що у нього є постійна ігрова практика. Хоча Петраков може довіритися Пятову через досвід. Але потрібно мати практику, і якщо воротар довго не виходить, то... Згадайте Луніна, як він розгубився в матчі з Польщею і в матчі на Кубок Іспанії в Реалі.

Зараз практика є тільки у Різника, і він цілком може стати основним в матчах проти Казахстану та Франції", – сказав Циганик.

Кадрові проблеми збірної України

Наставник Динамо Мірча Луческу 22 серпня повідомив, чому Георгій Бущан пропустив матч 5 туру УПЛ проти Десни (5:0). Він заявив, що Бущан залишився без футболу на 10 днів. Після цього голкіпер зможе приступити до легких тренувань. У Динамо побоюються, що Бущану може знадобитися операція.

Анатолій Трубін також пропустив гру 5 туру УПЛ, в якій Шахтар розгромив Чорноморець. Голкіпер "гірників" пропустить матч проти Монако у Лізі чемпіонів. За інформацією ЗМІ, Трубін може пропустити 3 місяці через розрив меніска.

Збірна України вже 1 вересня зустрінеться на виїзді з Казахстаном у відборі на ЧС-2022. 4 вересня "синьо-жовті" у Києві приймуть збірну Франції.