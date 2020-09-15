Український бізнесмен Геннадій Корбан розповів про спілкування Ігоря Коломойського і президента "Динамо" Ігоря Суркіса під час "котлетних вечірок".

Корбан в інтерв'ю "Страна" розповів, як Суркіс вступав у перепалку з Коломойським під час славнозвісних вечірок.

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– Ви бували на "котлетних вечірках" Коломойського?

– Багато разів.

– Вони все-таки існують?

– Кожен день. Для нього це звичайний вечерю, не вечірка в класичному розумінні.

– Опишіть, як вони відбуваються.

– У нього є в офісі їдальня, де поміщається за столом 10-12 чоловік. З цієї їдальні є вихід в робочий кабінет, де він з кимось може паралельно зустрітися, витираючи серветкою бороду на ходу.

Також є вихід в коридор, звідки кухар приносить страви. Є бар з напоями. Все дуже тривіально. Іноді трапеза починається днем ​​і до пізньої ночі. Все залежить від учасників і від настрою.

– А хто учасники, якщо не секрет?

– Там є завсідники. Це близьке оточення. Ігор Палиця (власник "Волині" – прим.), Кіперман, Міндіч, Женя Геллер (власник "Зорі" – прим.). А вони всі знаходяться там в офісі, їдять і проводять там час.

– Як він себе там веде?

– День на день не доводиться. Все залежить від того, хто присутній, які теми обговорюються. Всі гості повинні дуже чітко вловлювати настрій. Якщо хороший – вечір вдався, якщо погани – Коломойський може кинутися на будь-якого з них.

"Чуєш ти, п*****с. Х*лі ти тут стоїш. Я тобі сказав, сядь, б***ь, вже". Ну ось якось так. Всі знають цю манеру. Терплять і тихо його ненавидячи.

– З вами він так себе вів?

– Ні, я слабо собі це уявляю.

– А з ким ще?

– З Палицею він так не спілкується, з Боголюбовим теж. А що він витворяв, наприклад, з Олександром Ткаченком (раніше гендиректор "1 + 1", тепер міністр культури, – прим.), словами не опишеш.

Посеред вечері може зателефонувати і по гучному зв'язку, щоб всі чули, і в хамській манері ставити запитання: "А я сказав так, а х*лі ти це, а не це. Півень штопаний". Примітивне побутове хамство. З людиною, яка з ним багато років працює. Хоче, щоб його боялися, або відчуває повноту влади таким чином.

– А чи були ті, хто його н***й послав у відповідь?

– Бродський, бувало, міг н***й послати. Брати Суркіси це робили регулярно. Для Коломойського це холодний душ. Він навіть штрафувати їх намагався. Наприклад, говорив Суркісу-молодшому: "Якщо ти мене посилаєш н***й, з тебе 100 тисяч доларів".

– А Суркіс?

– А той йому: "Ти мене добре чуєш? Так ось, слухай і вважай: «Іди н***й, іди н***й, іди н***й".