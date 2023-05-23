У чоловічому фіналі Мастерса зійшлись 6-та та 2-га ракетка світу. Поєдинок був дуже насиченим, але тривав доволі недовго – 1 годину 43 хвилини. У двох сетах росіянин Даніїл Мєдвєдєв здолав Хольгера Руне з Данії – двічі по 5:7.

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Оце так поворот від запального Моурінью

Вирішальну зустріч на власні очі приїхав побачити головний тренер футбольного клубу Рома Жозе Моурінью Після фіналу португальський наставник "вовків" через свій інстаграм несподівано привітав Мєдвєдєва із перемогою у Римі.

Чудова неділя. Вітаю Данііла Медведєва з перемогою, а на Хольгера Руне чекає велике майбутнє. Радий знову зустрітися з Борисом Беккером та поділитися з ним деякими тренерськими ідеями. Я не міг повірити, коли легенда Мартіна Навратілова сказала мені: "Якби я була футболісткою, я хотіла б бути вашим гравцем". Я навіть не знав, що вона знає мене! Дуже дякую, Мартіно, за те, що я почуваюся особливим. Насолоджуйтесь життям, Борис і Мартіна, ми, любителі тенісу, завжди любитимемо вас,

– написав Моурінью у себе в інстаграмі, додавши декілька світлин.

Виявилось, що емоційний футбольний керманич є фанатом тенісу. Він неодноразово відвідує тенісні поєдинки. Наприклад, нещодавно Моурінью побував на матчі Новака Джоковича та зустрівся після матчу із сербським тенісистом, який теж полюбляє "русскіх".