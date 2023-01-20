Лондонський Арсенал офіційно оголосив про підписання Леандро Троссара. Бельгійський півзахисник перейшов до стану "канонірів", оскільки мав конфлікт у минулому клубі.
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Умови угоди
Леандро Троссар підписав з Арсеналом довготривалий контракт. Та от термін угоди поки що не розголошується. "Каноніри" заплатили Брайтону за бельгійського півзахисника 21 мільйон євро плюс 5 мільйонів євро бонусами. За Мудрика Арсенал був готовий віддати 90 мільйонів євро.
Троссар вирішив покинути Брайтон, оскільки був відсторонений від команди. Все через конфлікт з колишнім тренером Шахтаря Роберто Де Дзербі. Агент 28-річного бельгійця заявляв, що найкращим виходом з такої ситуації буде зміна клубу, що і сталось.
Леандро Троссар
- Півзахисник більше частину своєї кар'єри виступав у Бельгії. Гравець належав Генку, але більшість часу скитався по орендах. У сезоні 2018-2019 Троссар став чемпіоном Бельгії у складі Генка, після чого і перейшов у Брайтон.
- "Чайки" викупили півзахисника у бельгійського колективу за 15 мільйонів євро. Троссар провів за Брайтон 121 матч, забив 25 голів та віддав 14 асистів.