Лондонський Арсенал офіційно оголосив про підписання Леандро Троссара. Бельгійський півзахисник перейшов до стану "канонірів", оскільки мав конфлікт у минулому клубі.

Варте уваги Свіжий виклик: Атлетіко Мадрид офіційно підписав нападника Барселони

Умови угоди

Леандро Троссар підписав з Арсеналом довготривалий контракт. Та от термін угоди поки що не розголошується. "Каноніри" заплатили Брайтону за бельгійського півзахисника 21 мільйон євро плюс 5 мільйонів євро бонусами. За Мудрика Арсенал був готовий віддати 90 мільйонів євро.

До речі, Арсенал також націлений провернути ще одну трансферну угоду, але у суперниках вже звичний Челсі.

Троссар вирішив покинути Брайтон, оскільки був відсторонений від команди. Все через конфлікт з колишнім тренером Шахтаря Роберто Де Дзербі. Агент 28-річного бельгійця заявляв, що найкращим виходом з такої ситуації буде зміна клубу, що і сталось.

Леандро Троссар