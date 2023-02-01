Лондонский Арсенал существенно усилился этой зимой. Канониры активно интересовались Михаилом Мудриком, но украинца перехватил Челси. Ему на смену подписали Леандро Троссара.

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Теперь же в последний день трансферного окна лондонцы провели еще один крупный трансфер. Официальный сайт клуба сообщает, что игроком Арсенала стал итальянский полузащитник Жоржиньо.

Усиление в центр поля

За 31-летнего игрока "канониры" заплатили Челси примерно 12 миллионов евро. Соглашение рассчитано до лета 2024 г. с возможностью продления еще на сезон. В новом клубе итальянец будет выступать под 20-м номером.

Напомним, что летом "канониры" также подписали игроков из состояния прямых конкурентов – Александра Зинченко и Габриэля Жезуса из Манчестер Сити. Арсенал уверенно лидирует в чемпионате Англии, опережая МанСити на 5 очков при игре в запасе.

Чем известен Жоржиньо

Жоржиньо родился в Бразилии, но в возрасте 15 лет переехал в Италию. Там он прошел академию Вероны, за которую и дебютировал. Впрочем, больше всего хавбек засветился в Наполе, с которым выиграл Кубок и Суперкубок Италии.

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В 2018 году хавбек выкупил Челси за 50 миллионов фунтов. За это время он отыграл за "синих" 213 матчей, забив 29 голов. Вместе с "аристократами" Жоржиньё выиграл Лигу чемпионов, Лигу Европы, Суперкубок УЕФА и Клубный чемпионат мира.

Также с 2016 полузащитник постоянно играет в сборной Италии – 46 поединков, 5 голов. В 2021 году вместе со "Скуадрой Адзурой" Жоржиньо стал чемпионом Европы, а позже стал третьим в голосовании за Золотой Мяч.