Фенербахче – Динамо 2:1

Голи: Густаво Енріке, 35, Батшуаї, 90+2 – Циганков, 64.

Динамо стартувало в груповому раунді Ліги Європи 2022-2023. Київському клубу випало стартувати проти Фенербахче, з яким цього року "біло-сині" вже грали, пише 24 канал.

Як це було Онлайн-трансляція матча Фенербахче – Динамо

У 2 кваліфікаційному раунді Ліги чемпіонів Динамо змогло пройти турків. Після нульової нічиєї "вдома" кияни обіграли "канарок" 2:1 в гостях. Втім, обидві команди опинились саме у ЛЄ, де їх шляхи знову перетнулись.

Вперше за довгий час в основі Динамо вийшов Микита Бурда. Також після травми відновився Віктор Циганков, тоді як на двох номінальних форвардів Бєсєдіна та Ваната Мірча Луческу не міг розраховувати.

Фенербахче у першому таймі володів ініціативою і закономірно вийшов вперед. Після кутового від Россі вище за всіх суперників вистрибнув Густаво Енріке, який головою пробив Бущана.

Відео голу Густаво Енріке:

Оптимістичний другий тайм з гіркою кінцівкою

Динамо же почало пропонувати контргру лише після перерви. Кияни стали куди частіше бити у площину ворот Баїндира, тоді як Фенербахче бив в основному повз.

В середині другого тайму підопічні Луческу таки знайшли можливість відновити паритет. Після пасу Буяльського м'яч вдало ліг на ногу Циганкову, який точним пострілом з-за меж карного майданчика вразив ворота Фенербахче.

Відео голу Циганкова

"Канарки" спробували вирвати перемогу, випустивши на поле кілька форвардів. Однак Динамо навіть було ближче до гола, але в підсумку все ж дозволило туркам досягти свого.

На другій компенсованій хвилині захисники "біло-синіх" забули про Батшуаї у своєму майданчику. Бельгієць впритул розстріляв Бущана і вирвав перемогу для своєї команди.

Гол Міші Батшуаї:

У паралельному матчі АЕК не зумів відібрати очки у Ренна (1:2), також пропустивши в компенсований час. В наступному турі кияни "приймуть" у Кракові клуб з Ларнаки, тоді як Фенербахче поїде в гості до французів.