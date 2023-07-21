Ексзірка Барселони, який тріумфував на Євро в Україні, доєднався до клубу Кривцова

Інтер Маямі офіційно оголосив про підписання ще одного зіркового колишнього каталонця. Американський клуб придбав Жорді Альбу.

Клуб Сергія Кривцова оголосив про трансфер 20 липня. 34-річний лівий захисник збірної Іспанії підписав контракт до кінця 2024 року, але з можливістю продовження співпраці ще на рік.

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Новому клубу Жорді Альба дістався абсолютно безкоштовно, адже перед цим у футболіста закінчилась угода з Барселоною, тому Жорді став вільним агентом.

Альба мав пропозиції із Саудівської Аравії, але вирішив знову зіграти за одну команду з Мессі та Бускетсом.

Девід Бекхем збирає у Маямі колишніх зірок каталонського гранда. Команда, окрім Альби вже підписала контракти із Ліонелем Мессі та Серхіо Бускетсом.

До слова, Мессі буде новим капітаном Інтер Маямі.

Також в американський Інтер активно сватають легенду Барселони Андреаса Іньєсту.

Нагадаємо, що ще раніше футболістом Інтер Маямі став український захисник Сергій Кривцов, який покинув Шахтар.

Вже 22 липня хтось із них може дебютувати у новому клубі. У цей день Інтер Маямі зіграє проти Крус Асуль.

Відзначимо, що справи в Інтер Маямі йдуть куди гірше. Клуб посідає останнє 15-те місце у Східній конференції, набравши лише 18 балів у 22-х зіграних поєдинках.

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