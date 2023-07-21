Клуб Сергея Кривцова объявил о трансфере 20 июля. 34-летний левый защитник сборной Испании подписал контракт до конца 2024 года, но с возможностью продления сотрудничества еще на год.

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Превращаются в американскую Барселону

Новому клубу Жорди Альба добрался абсолютно бесплатно, ведь перед этим у футболиста закончилось соглашение с Барселоной, поэтому Жорди стал свободным агентом.

У Альбы были предложения из Саудовской Аравии, но решил снова сыграть за одну команду с Месси и Бускетсом.

Дэвид Бекхэм собирает в Майами бывших звезд каталонского гранда. Команда, кроме Альбы, уже подписала контракты с Лионелем Месси и Серхио Бускетсом.

К слову, Месси будет новым капитаном Интер Майами.

Также в американский Интер активно сватают легенду Барселоны Андреаса Иньесту.

Напомним, что еще раньше футболистом Интер Майами стал покинувший Шахтер украинский защитник Сергей Кривцов.

Уже 22 июля кто-нибудь из них может дебютировать в новом клубе. В этот день Интер Майами сыграет против Крус Асуль.

Отметим, что дела в Интер Майами обстоят куда хуже. Клуб занимает последнее 15-е место в Восточной конференции, набрав всего 18 баллов в 22 сыгранных поединках.

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