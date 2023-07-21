Клуб Сергея Кривцова объявил о трансфере 20 июля. 34-летний левый защитник сборной Испании подписал контракт до конца 2024 года, но с возможностью продления сотрудничества еще на год.
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Превращаются в американскую Барселону
Новому клубу Жорди Альба добрался абсолютно бесплатно, ведь перед этим у футболиста закончилось соглашение с Барселоной, поэтому Жорди стал свободным агентом.
У Альбы были предложения из Саудовской Аравии, но решил снова сыграть за одну команду с Месси и Бускетсом.
Дэвид Бекхэм собирает в Майами бывших звезд каталонского гранда. Команда, кроме Альбы, уже подписала контракты с Лионелем Месси и Серхио Бускетсом.
К слову, Месси будет новым капитаном Интер Майами.
Также в американский Интер активно сватают легенду Барселоны Андреаса Иньесту.
Напомним, что еще раньше футболистом Интер Майами стал покинувший Шахтер украинский защитник Сергей Кривцов.
Уже 22 июля кто-нибудь из них может дебютировать в новом клубе. В этот день Интер Майами сыграет против Крус Асуль.
Отметим, что дела в Интер Майами обстоят куда хуже. Клуб занимает последнее 15-е место в Восточной конференции, набрав всего 18 баллов в 22 сыгранных поединках.
Главное о футбольной карьере Жорди Альбы
- Начинал свою карьеру в академии Барселоны.
- Далее поиграл в Корнелли U-19 и Месталье. В 2008 году стал футболистом Валенсии. Однако уже через несколько дней ушел в аренду в Химнастик.
- Когда вернулся из аренды Альба поиграл за "летучих мышей" еще 3 года и подписал контракт с Барселоной, которой отдал 11 лет.
- В 2012 году в составе сборной Испании стал чемпионом мира.
- В футболке Барселоны завоевал 19 трофеев и провел за "блаугранас" 459 матчей (27 голов и 99 ассистов).