Перший суперник – Шотландія
За новими правилами плей-офф командам слід пройти двох суперників, щоб отримати путівку на Мундіаль.
Першим суперником для збірної України стала Шотландія. Матч відбудеться на виїзді 24 березня.
Детальніше Україна зіграє проти Шотландії у плей-офф відбору на чемпіонат світу
Якщо Україна переможе в цьому матчі, то у фіналі плей-офф зіграє проти переможця пари Уельс – Австрія. Цей матч відбудеться 29 березня. Однак місце проведення цього матчу визначатимуться додатковим жеребкуванням.
Результати жеребкування
Загалом три путівки на Мундіаль розіграють 12 команд. Спочатку вони проведуть півфінальні поєдинки, а переможці зустрінуться у фіналі.
Шлях A
- Переможець пари Шотландія/Україна – Переможець пари Уельс/Австрія
Шлях B
- Переможець пари Росія/Польща – Переможець пари Швеція/Чехія
Шлях C
- Переможець пари Італія/Північна Македонія – Переможець пари Португалія/Туреччина
Переможці фіналів отримають путівки до Катару. Чемпіонат світу проходитиме в період із 21 листопада по 18 грудня 2022 року.