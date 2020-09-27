Ексчемпіон світу у восьми вагових категоріях Менні Пакьяо (62-7-2, 39 КО) розповів, що готовий провести бій проти ірландця Конора МакГрегора. Сторони вже ведуть перемовини щодо бою.

Якщо сторони зможуть вдарити по руках, то бій відбуватиметься за правилами боксу. Про це повідомив помічник боксера Джейк Джонсон у коментарі ESPN.

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Пак'яо підтвердив про бій з МакГрегором

Сторони вже вступили у перемовини щодо організації цього протистояння. Всі поєдинки філіппінського боксера мають благодійний характер. Тому бій проти ірландця теж повинен стати благодійним. Боксер серйозно налаштований провести бій проти МакГрегоора, щоб зібрати кошти та допомогти рідній країні у складній ситуації під час карантину.

Більша частина грошей, яка буде зароблена за бій, піде саме для допомоги філіппінцям. Раніше про можливий такий бій між Пак'яо та МакГрегором розповідав саме ірландець у своїх соцмережах. Швидше за все любителі боксу зможуть побачити такий бій вже наступного року.

Що відомо про Конора МакГрегора

Дебют Конора в ММА відбувся 9 березня 2008 року, перемігши Гарі Морріса технічним нокаутом у третьому раунді. Дебют в UFC МакГрегор також завершив технічним нокаутом проти Маркуса Брімейджа.

У березні 2019 року спортсмен повідомив про рішення піти з MMA. На час повідомлення ірландець здобув титули чемпіона UFC в напівлегкій та легкій вазі. Загалом провів 26 боїв, де здобув 22 перемоги та 4 рази зазнав поразки. Володар премії "Найкращий нокаут вечора" (один раз) проти Маркуса Брімейджа. Володар премії "Виступ вечора" (п'ять разів).

Кар'єра Менні Пак'яо