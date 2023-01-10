Челсі перегнав Арсенал: "аристократи" переманили на свою сторону молодого нападника

Лондонський Челсі домовився про перехід Жоау Фелікса у стан свого колективу. Сторонам залишилось закрити певні формальності.

Жоау Фелікс не на постійній основі доєднається до "аристократів". Атлетико та Челсі в угоду не включили майбутнє право викупу португальця.

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Короткостроковий перехід

Челсі за 6-місячну оренду гравця заплатить Атлетико 11 мільйонів євро. Також лондонський колектив повністю візьме на себе зарплату гравця. Найближчими годинами Жоау прилетить до Лондона, аби пройти медогляд та укласти угоду з Челсі. Та перед тим португалець підпише контракт з Атлетико до 2027 року.

Жоау Феліксом також цікавився лондонський Арсенал, який готовий був розкинутись грошима як на Мудрика, так і на молодого португальця.

Такий перехід Фелікса в Челсі на короткий термін може бути пов'язаний з непорозуміннями між футболістом та головним тренером Атлетико Мадрид Дієго Сімеоне. Аргентинський коуч скоріш за все покине "матрацників" після завершення сезону 2022/2023, а Фелікс повернеться у стан команди уже під керівництвом нового тренера.

Кар'єра Жоау Фелікса