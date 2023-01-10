Бельгійський клуб готовий викласти за Артема Довбика 6,5 мільйонів євро. Наразі невідомо, чи зможе така сума переконати Дніпро-1 продати свого ключового футболіста вістря атаки.

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Повна українізація по-бельгійськи

Нагадаємо, що у складі Брюгге вже виступають два українські легіонери – захисник Едуард Соболь та нападник Роман Яремчук, якому Довбик може скласти компанію в атакувальній лінії.

У Брюгге може з'явитись серйозний конкурент у боротьбі за Артема. Турецький Трабзонспор зацікавлений у послугах героя Євро-2020.

Важливо! Артем Довбик має чинний контракт із Дніпро-1, який розрахований до кінця 2023 року. За даними Transfermarkt, нападника оцінюють у 10 мільйонів євро.

Раніше у ЗМІ була інформація про інтерес зі сторони італійського Торіно та переможця Ліги Європи-2021/2022 з Німеччини Айнтрахта.

Наразі Довбик працює з дніпрянами на зборах у турецькому Белеку.

Кар'єра Артема Довбика: головне