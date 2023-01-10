Бельгійський клуб готовий викласти за Артема Довбика 6,5 мільйонів євро. Наразі невідомо, чи зможе така сума переконати Дніпро-1 продати свого ключового футболіста вістря атаки.
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Повна українізація по-бельгійськи
Нагадаємо, що у складі Брюгге вже виступають два українські легіонери – захисник Едуард Соболь та нападник Роман Яремчук, якому Довбик може скласти компанію в атакувальній лінії.
У Брюгге може з'явитись серйозний конкурент у боротьбі за Артема. Турецький Трабзонспор зацікавлений у послугах героя Євро-2020.
Раніше у ЗМІ була інформація про інтерес зі сторони італійського Торіно та переможця Ліги Європи-2021/2022 з Німеччини Айнтрахта.
Наразі Довбик працює з дніпрянами на зборах у турецькому Белеку.
Кар'єра Артема Довбика: головне
- Із 2015 року виступає за Дніпро.
- Із 2016 по 2020 роки із перервами виступав за кордоном. Довбик встиг пограти за молдовську Заря та двох представників Данії Мідтьюлланн і Сьоннерйюск.
- У серпні 2020-го повернувся у Дніпро-1.
- У сезоні-2022/2023 Довбик провів 22 матчі на клубному рівні, у яких забив 16 голів та віддав 4 результативні передачі.