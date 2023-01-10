52-річний аргентинський наставник хоче змінити клубну прописку у своїй кар'єрі. Дієго Сімеоне покине Атлетіко після закінчення поточного сезону після 12 років у клубі.

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Із ним піде ціла епоха

Влітку 2023 року мадридському клубу доведеться шукати нового головного тренера. Про своє рішення Сімеоне вже повідомив генерального директора "матрацників" Мігеля Анхеля Хіля.

Після 16 турів підопічні Сімеоне йдуть на 5-му місці у турнірній таблиці Ла Ліги. У своєму активі Атлетіко має 27 очок. Стільки ж у Вільярреала, який посідає 6-ту позицію.

Виступи Атлетіко під керівництвом Сімеоне