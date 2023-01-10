Жоау Фелікс не на постійній основі доєднається до "аристократів". Атлетико та Челсі в угоду не включили майбутнє право викупу португальця.
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Короткостроковий перехід
Челсі за 6-місячну оренду гравця заплатить Атлетико 11 мільйонів євро. Також лондонський колектив повністю візьме на себе зарплату гравця. Найближчими годинами Жоау прилетить до Лондона, аби пройти медогляд та укласти угоду з Челсі. Та перед тим португалець підпише контракт з Атлетико до 2027 року.
Жоау Феліксом також цікавився лондонський Арсенал, який готовий був розкинутись грошима як на Мудрика, так і на молодого португальця.
Такий перехід Фелікса в Челсі на короткий термін може бути пов'язаний з непорозуміннями між футболістом та головним тренером Атлетико Мадрид Дієго Сімеоне. Аргентинський коуч скоріш за все покине "матрацників" після завершення сезону 2022/2023, а Фелікс повернеться у стан команди уже під керівництвом нового тренера.
Кар'єра Жоау Фелікса
- 23-річний португалець поки захищав емблеми тільки двох клубів: Бенфіки та Атлетико Мадрид.
- У кожному з клубів Жоау по одному разу ставав чемпіоном країни: з Бенфікою у 2018-19, з Атлетико 2021-2022.
- Також гравець зі збірною Португалії перемагав у Лізі Націй.
- За контракт Жоау платили тільки одного разу, у 2019 році Атлетико віддав за португальця 126 мільйонів євро.