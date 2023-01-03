Фелікс розглядався Арсеналом, як варіант Б, після невдалих перемовин з Шахтарем щодо Мудрика. Та тепер "каноніри" змінили свої плани щодо португальця.

Варте уваги Це далеко не 100 мільйонів: скільки Арсенал запропонував Шахтарю за Мудрика

Одним вистрілом двох зайців

Лондонський клуб націлений на підписання обох перспективних футболістів. У команді надіяться, що це допоможе Мікелю Артеті здобути титул АПЛ.

Арсенал оптимістично налаштований на перемовини з Шахтарем щодо Мудрика, оскільки "каноніри" пропонують майже ту саму суму, яку просить Шахтар, тож Арсенал розраховує на компроміс. Жоа Фелікса лондонський клуб бажає взяти в оренду з майбутнім правом викупу.

У Фелікса справи з коучем Атлетико Мадрид складаються не найкращим чином, тому трансфери в Арсенал досить реалістичний. Та ще й англійська сторона готова викластись на цю угоду. Португалець перейшов в стан "матрацників" з Бенфіки у 2019 році за 127 мільйонів євро. Трансфермаркт наразі оцінює гравця в 50 мільйонів євро.