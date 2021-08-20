Життя після збірної України: Шевченко зіграв у гольф із відомим футболістом – фото

Андрій Шевченко відпочиває після тривалої роботи у збірній України. Наставник розрядився за грою у гольф.

Розрядка після кар'єри у збірній України

44-річний наставник займається одним із улюблених хобі – гольфом. Компанію Андрію Шевченку склав відомий англійський футболіст Джеймі Реднаппом.

Варте уваги Ярмоленко зворушливо подякував Шевченку за роботу у збірній Україні

Спільне фото Андрій Миколайович виклав на своїй сторінці в інстаграмі. Спеціаліст коротко підписав світлину: "Відмінний час з моїм хорошим другом Джеймі Реднаппом".



Шевченко та Реднапп / Фото з instagram.com/andriyshevchenko

Шевченко покинув збірну України: що відомо

У перший день серпня стало відомо, що контракт головного тренера Андрія Шевченка з УАФ підійшов до свого завершення. Андрій Миколайович подякував усім за роботу та виклав в інстаграмі пост вдячності у сторону команди.

Влітку 2020 року в УАФ запропонували спеціалісту нову угоду на 2,5 роки, а у вересні 2020 року Шевченко підтвердив інформацію про підписання угоди на такий термін.

Тренеру вдалось на мажорній ноті покинути національну команду. Шевченко вивів Україну у чвертьфінал Євро-2020, переписавши історію українського футболу.

Готувати до чемпіонату світу-2022 збірну буде Олександр Петраков, який буде виконувати обов'язки головного тренера.

Джеймі Реднапп – вихованець Тоттенхема. Півзахисник відомий своїми виступами за Борнмут, Ліверпуль, Тоттенхем та Саутгемптон. У 1995 році дебютував за збірну Англії. У складі національної команди був учасником Євро-1996 року в Англії, на якому збірна здобула бронзові нагороди. У 2005 році завершив кар'єру.