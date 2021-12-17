Житлобуд-1 поразкою від Реала завершив виступи у Лізі чемпіонів: відеоогляд матчу

Харківський Житлобуд-1 завершив свої виступи у єврокубках. Український клуб 16 грудня поступився Реалу у жіночій Лізі чемпіонів.

Реал – Житлобуд-1 3:0

Голи: Петер, 19, Орос, 41, Гонсалес, 90+2

Мадридський клуб підійшов до матчу у статусі фаворита протистояння. Реал підтвердив це вже на 19-й хвилині, коли відкрив рахунок у зустрічі. Петер відгукнулась на подачу зі штрафного, але головою переграти голкіперку не зумів. Однак на добиванні знову була Петер, яка вже ногою проштовхнула м'яч у сітку воріт харків'янок – 1:0.

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Дуже багато атак було біля воріт гостей. Ще до перерви господарки подвоїли свою перевагу у поєдинку. Харків'янки сфолили поблизу лінії штрафного. Реал заробив право на небезпечний стандарт. Орос отримала простріл зі штрафного та в один дотик перевела м'яч у сітку воріт суперниць. Дуже красивий гол вдався гравчині "Королівського клубу" – 2:0.

Овдійчук пробила з гострого кута, але воротарка "вершкових" зіграла надійно. На перерву команди пішли за комфортної переваги Реала. У другому таймі Реал продовжив свої атакувальні дії. Натомість Житлобуд-1 відповідав поодинокою гостротою біля воріт іспанського опонента.

Вже у компенсований суддею час Реал довів рахунок до розгромного. На 90+2 хвилині Гонсалес замкнула подачі з флангу та впритул розстріляла володіння суперниць – 3:0.

Реал впевнено переміг Житлобуд-1 з рахунком 3:0.

Харківський клуб завершив груповий раунд Ліги чемпіонів на третьому місці у групі В, маючи у своєму активі 4 очки.

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