Жирона знайшла заміну українському лідеру: де продовжить кар'єру Довбик

Жирона за підсумками сезону-2023/2024 у Ла Лізі зайняла 3 місце, чим шокувала увесь футбольний світ. Клуб готується до продажу своїх лідерів та шукає їм заміну, один з них український нападник Артем Довбик.

За даними Transfermarkt, в сезоні 2023/2024 український футболіcт зіграв за "біло-червоних" 39 матчів в яких забив 24 м'ячі та віддав 2 асисти. Трансферна вартість Довбика оцінюється в 35 мільйонів евро, проте Жирона хоче отримати мінімум 40 мільйонів.

Читайте також. Довбик відзначився досягненням на Євро-2024: що підкорилося нападнику збірної України

Заміна Довбику в Жироні

Іспанський журналіст Мігель Кошта, посилаючись на Джанлуку Ді Марціо, повідомляє, що Жирона розглядає двох футболістів на заміну українському голеадору. Артема вже відправляли у Мілан, Атлетико Мадрид, навіть у лондонський Челсі до Михайла Мудрика.

Перший це Таті Кастельянос, який оформив покер у ворота кіпера мадридського Реалу Андрія Луніна. Другий футболіст це Даніель Москера з Букараманга. В своєму активі колумбієць має 10 забитих голів і один асист в 28 матчах за свій клуб.

Український голеадор в Жироні

Артем переміг у гонці бомбардирів і отримав нагороду трофей Пічічі як найкращий бомбардир чемпіонату Іспанії.

Довбик став першим українським футболістом майже за 15 років, який оформив хет-трик в одній із топ-5 ліг. 21 грудня 2023 року він забив 3 м'ячі у ворота Севільї .

Форвард обійшов Андрія Ярмоленка серед українців за голами в провідних чемпіонатах Європи, 24 проти 11.