Клуб Довбика цікавиться лідером Дніпра-1: хто може зірвати возз'єднання дніпровської зв'язки
Джерело:Трибуна
Одразу декілька футболістів УПЛ можуть перебратись у Європу у найближчі трансферні вікна. Одним із таких гравців є півзахисник Дніпра-1 Олександр Піхальонок.
Олександр Піхальонок перетворився у лідера Дніпра-1 після відходу Артем Довбика в іспанську Жирону. 26-річним футболістом одразу ж зацікавилась ціла низка європейських клубів, серед яких є нинішня команда Довбика.
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Між керівництвом та клубом існує домовленість
Може відбутись возз'єднання дніпровської зв'язки.
Також Піхальонком цікавляться італійська Монца, турецький Бешикташ, грецький Олімпіакос та інші. Додамо, що були контакти із клубами з-за океану (МЛС), сусідньої Польщі та України.
Однак трансферу Олександра доведеться зачекати. За словами агента футболіста Костянтина Нестеренка, у них із Дніпром-1 є домовленість, що гравець розглядатиме варіанти із продовженням кар'єри лише влітку 2024-го. Адже клуб із Дніпра хоче не випасти із боротьби за чемпіонство у другій частині сезону УПЛ-2023/2024. Керівницво дніпрян не хоче втрачати одного зі своїх лідерів.
Клаусула гравця, як раніше говорив комерційний директор Дніпра-1 В'ячеслав Фрідман, становить 6 мільйонів євро. Якщо інші клуби готові говорити про цю цифру, Дніпро-1 і, відповідно, я, будемо готові включитись в роботу вже зараз,
– сказав агент півзахисника.
Відзначимо, що Дніпро-1 закінчив першу частину сезону на 2-му місці, набравши 34 бали у 17 турах. Стільки ж у лідера Кривбаса. Свій перший офіційний матч дніпряни в УПЛ проведуть проти Минаю.
Що відомо про футбольну кар'єру Олександра Піхальонка
- Вихованець донецького Шахтаря, який пограв в оренді у Маріуполі.
- Восени 2020-го перейшов у Дніпро-1 теж на правах оренди.
- У липні 2021-го повернувся до дніпрян, але вже у статусі повноцінного футболіста, покинувши "гірників".
- Саме завдяки грі за клуб із Дніпра здобув виклик у збірну України, за яку вже провів 8 матчів.
- У футболці дніпровського клубу загалом відіграв 94 зустрічі – 18 м'ячів та 30 гольових передач.
- У поточному сезоні-2023/2024 Піхальонок провів за Дніпро-1 23 поєдинки, у яких забив 4 голи та віддав 5 асистів.