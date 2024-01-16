Александр Пихаленок превратился в лидера Днепра-1 после ухода Артем Довбика в испанскую Жирону. 26-летним футболистом сразу же заинтересовался целый ряд европейских клубов, среди которых нынешняя команда Довбика.

Интересно Челси начало переговоры по Довбику, несмотря на регламент ФИФА, – СМИ

Между руководством и клубом существует договоренность

Может произойти воссоединение днепровской связи.

Также Пихаленком интересуются итальянская Монца, турецкий Бешикташ, греческий Олимпиакос и другие. Добавим, что были контакты с клубами из-за океана (МЦС), соседней Польши и Украины.

Однако трансфер Александра придется подождать. По словам агента футболиста Константина Нестеренко, у них с Днепром-1 есть договоренность, что игрок будет рассматривать варианты с продолжением карьеры только летом 2024-го. Ведь клуб из Днепра хочет не выпасть из борьбы за чемпионство во второй части сезона УПЛ-2023/2024. Руководство днепрян не хочет терять одного из своих лидеров.

Клаусула игрока, как ранее говорил коммерческий директор Днепра-1 Вячеслав Фридман, составляет 6 миллионов евро. Если другие клубы готовы говорить об этой цифре, Днепр-1 и, соответственно, я, будем готовы включиться в работу уже сейчас,

– сказал агент полузащитника.

Напомним! Пихаленок имеет контракт с Днепром-1 до конца июня 2025 года. Его стоимость оценивается в 5 миллионов евро, но в клубе его могут расценить в большую сумму.

Отметим, что Днепр-1 закончил первую часть сезона на 2-м месте, набрав 34 балла в 17 турах. Столько же у лидера Кривбасса. Свой первый официальный матч днепряне в УПЛ проведут против Миная.

Что известно о футбольной карьере Александра Пихаленко