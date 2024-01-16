Олександр Піхальонок перетворився у лідера Дніпра-1 після відходу Артем Довбика в іспанську Жирону. 26-річним футболістом одразу ж зацікавилась ціла низка європейських клубів, серед яких є нинішня команда Довбика.

Цікаво Челсі розпочало перемовини щодо Довбика, попри регламент ФІФА, – ЗМІ

Між керівництвом та клубом існує домовленість

Може відбутись возз'єднання дніпровської зв'язки.

Також Піхальонком цікавляться італійська Монца, турецький Бешикташ, грецький Олімпіакос та інші. Додамо, що були контакти із клубами з-за океану (МЛС), сусідньої Польщі та України.

Однак трансферу Олександра доведеться зачекати. За словами агента футболіста Костянтина Нестеренка, у них із Дніпром-1 є домовленість, що гравець розглядатиме варіанти із продовженням кар'єри лише влітку 2024-го. Адже клуб із Дніпра хоче не випасти із боротьби за чемпіонство у другій частині сезону УПЛ-2023/2024. Керівницво дніпрян не хоче втрачати одного зі своїх лідерів.

Клаусула гравця, як раніше говорив комерційний директор Дніпра-1 В'ячеслав Фрідман, становить 6 мільйонів євро. Якщо інші клуби готові говорити про цю цифру, Дніпро-1 і, відповідно, я, будемо готові включитись в роботу вже зараз,

– сказав агент півзахисника.

Нагадаємо! Піхальонок має контракт із Дніпром-1 до кінця червня 2025-го року. Його вартість оцінюють у 5 мільйонів євро, але у клубі його можуть розцінити у більшу суму.

Відзначимо, що Дніпро-1 закінчив першу частину сезону на 2-му місці, набравши 34 бали у 17 турах. Стільки ж у лідера Кривбаса. Свій перший офіційний матч дніпряни в УПЛ проведуть проти Минаю.

Що відомо про футбольну кар'єру Олександра Піхальонка