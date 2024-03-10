Не пропустили вперед Барселону: асист від Циганкова допоміг Жироні здобути перемогу в Ла Лізі

Віктор Циганков та Артем Довбик допомогли Жироні обіграти Осасуну та залишитись на другому місці в чемпіонаті Іспанії. На рахунку ексгравця Динамо результативна передача.

Жирона – Осасуна 2:0

Голи: Порту, 13, Савіо, 86.

В іспанській Ла Лізі цими вихідними відбуваються матчі 28 туру. На вечір суботи була винесена гра між головною сенсацією турніру Жироною та середняком таблиці Осасуною, пише 24 канал.

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Друга перемога за місяць

Каталонці довгий час ділили першу та другу позиції з Реалом та намагались нав'язати мадридцям боротьбу за чемпіонство. Проте "бланкос" виявились занадто сильним для Жирони.

Команда Мічела виграла лише один з останніх п'яти матчів та вже пропустила вперед Барселону. Для повернення на другу позицію Жироні треба було перемагати гостей з Памплони.

Вже традиційно в основу "червоно-білих" потрапили українці Артем Довбик та Віктор Циганков. Жирона мала ініціативу протягом зустрічі, не давши Осасуні завдати жодного удару в ствір.

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Натомість каталонці відкрили рахунок вже на 13 хвилині. Віктор Циганков записав на свій рахунок асист, вивівши на ударну позицію Порту. Той і переграв воротаря Жирони.

Другий гол був забитий вже в кінці матчу, коли обидва українці сіли на лаву. Савіо точно завершив красиву комбінацію партнерів по команді. Таким чином Жирона повертається на друге місце, обходячи Барселону.