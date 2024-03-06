Донецький Шахтар у своїй трансферній політиці повернувся до бразильського вектору. Тож вихованцям академії "гірників" доводиться підшукувати собі нові клуби.
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Вигідний варіант для Жирони
Форвард Шахтаря Богдан В'юнник перебрався у польську Лехію, де приєднався до чисельного українського легіону. А вінгер Олексій Кащук влітку може опинитися в Іспанії.
За інформацією джерела, 23-річний футболіст віднедавна співпрацює із колишнім співвласником Карпат Олегом Смалійчуком. Наразі він займається працевлаштуванням Кащука.
Влітку в Олексія завершується контракт з Шахтарем, а тому новому клубу залишиться заплатити лише компенсацію за підготовку гравця. Смалійчук запропонував Кащука кільком іспанським клубам, в тому числі Жироні. Цілком ймовірно, що влітку клуб залишить Віктор Циганков, яким цікавляться європейські гранди, а тому опція з реактивним вінгером виглядає дуже перспективною.
Зазначимо, що взимку Кащуком активно цікавилась Мальорка, але "остров'яни" не захотіли платити за трансфер гравця, у якого влітку завершується контракт.
Чемпіон світу та призер Євро-2023
- Олексій Кащук народився 29 червня 2000 року у Звягелі та є земляком колишнього Головнокомандувача ЗСУ Валерія Залужного.
- Кащук – вихованець академії Шахтаря. У сезоні 2014/15 був найкращим бомбардиром команди "гірників" U-16, забивши 23 м'ячі у 21 матчі.
- На орендних засадах грав за Маріуполь та азербайджанський Сабах.
- У складі збірної України U-20 став чемпіоном світу, а разом з командою Ротаня бронзовим призером молодіжного чемпіонату Європи 2023.
- У сезоні 2023/24 Кащук зіграв за Шахтар 12 матчів у всіх турнірах, забив 4 голи та віддав 1 асист. У весняній частині чемпіонату навіть не потрапляв до заявки команди Пушича.
- Контракт Кащука з Шахтарем завершується 30 червня 2024 року. Трансферна вартість вінгера становить 2,5 мільйона євро.