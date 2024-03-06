Донецький Шахтар у своїй трансферній політиці повернувся до бразильського вектору. Тож вихованцям академії "гірників" доводиться підшукувати собі нові клуби.

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Вигідний варіант для Жирони

Форвард Шахтаря Богдан В'юнник перебрався у польську Лехію, де приєднався до чисельного українського легіону. А вінгер Олексій Кащук влітку може опинитися в Іспанії.

За інформацією джерела, 23-річний футболіст віднедавна співпрацює із колишнім співвласником Карпат Олегом Смалійчуком. Наразі він займається працевлаштуванням Кащука.

Влітку в Олексія завершується контракт з Шахтарем, а тому новому клубу залишиться заплатити лише компенсацію за підготовку гравця. Смалійчук запропонував Кащука кільком іспанським клубам, в тому числі Жироні. Цілком ймовірно, що влітку клуб залишить Віктор Циганков, яким цікавляться європейські гранди, а тому опція з реактивним вінгером виглядає дуже перспективною.

Зазначимо, що взимку Кащуком активно цікавилась Мальорка, але "остров'яни" не захотіли платити за трансфер гравця, у якого влітку завершується контракт.

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