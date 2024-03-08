У Челсі вже давно виявляють інтерес до Довбика та спробують придбати його влітку. У трансфері українця лондонський клуб бачить можливість підсилити проблемну позицію форварда.

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Хто активно цікавиться Довбиком

Трансферна вартість Довбика оцінюється в 45 мільйонів, і Челсі готовий заплатити Жироні цю суму. Артем може приєднатися до свого одноклубника по збірній України Михайла Мудрика, що допоможе йому з адаптацією.

До слова. У нинішньому сезоні Довбик зіграв за Жирону 28 матчів у всіх турнірах. Цього Довбику вистачило, щоб забити 14 голів та віддати 7 результативних передач.

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