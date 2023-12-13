Українці роблять різницю: Жирона – лідер за переможним показником у топ-5 європейських ліг

Іспанська Жирона проводить відмінну першу частину сезону-2023/2024. Однак високий результат у Ла Лізі команди Мічела Санчеса переноситься на загальні рейтинги п'ятірки топових футбольних ліг.

Жирона лідирує у турнірній таблиці Ла Ліги-2023/2024. За 16 турів "червоно-білі" набрали 41 бал. А це на два очки більше, аніж у другого мадридського Реала. Команда Мічела Санчеса випереджає мадридське Атлетіко, яке йде третім, ще більше – на 7 пунктів (у "матрацників" 34 бали).

Варте уваги Ця Жирона – найкраща команда, яку я коли-небудь бачив, – зізнання Хаві після поразки Барселони

Серед топових європейських клубів

Статистичний портал Transfermarkt склав рейтинг найкращих європейських клубів за кількістю перемог та голів у поточному сезоні-2023/2024.

В обох рейтингах Жирона входить у топ-4. Відзначимо, що жирондинці лідирують не лише у Ла Лізі, а й у списку європейських клубів за кількістю звитяг у цьому сезоні – 13 звитяг у 16-ти матчах. Остання була у попередньому турі іспанської першості проти Барселони 2:4.

Натомість у другого міланського Інтера та третього мадридського Реала по 12 тріумфів.



Жирона – лідер у Європі за кількістю перемог / Фото Transfermarkt

Паралельно із тим Жирона у поточному сезоні вже наколотила 38 м'ячів та йде четвертою в окремому рейтингу найрезультативніших команд топ-5 ліг. Стільки ж голів у паризького ПСЖ, але парижани забили таку кількість у 15-ти поєдинках, а іспанський колектив – у 16-ти.

Великий внесок у такі високі та результативні виступи Жирони робить українська зв'язка Довбик-Циганков. Артем наколотив 18 голів (15 – у Ла Лізі) у 9 матчах, а також віддав 6 асистів. Віктор у 16-ти поєдинках відзначився 3 м'ячами та стількома ж гольовими передачами.

Очолює рейтинг найрезультативніших клубів мюнхенська Баварія – 44 голи у 13-ти зустрічах. Другим йде леверкузенський Баєр – 39 голів у 14-ти матчах.



Жирона – одна з найрезультативніших клубів сезону / Фото Transermarkt

Вже 18 грудня Жирона може покращити свою статистику, коли прийматиме Алавес (старт о 22:00).