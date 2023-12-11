Не обійшлось без української зв'язки Жирони Віктор Циганков-Артем Довбик. Вже на 12-й хвилині гості вибігли у стрімку контратаку, яка закінчилась голом Довбика із передачі Циганкова, які відкрили рахунок у грі 0:1.

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Хаві: Кілька днів тому ми не пропустили від Атлетіко, а цього разу одразу 4 голи

По ходу поєдинку команди обмінювались голами, а фінальний свисток зафіксував історичну перемогу Жирони на виїзді над Барселоною 2:4.

Після поєдинку головний тренер "блаугранас" Хаві прокоментував поразку своєї команди та відзначив суперника. Легенда Барселони заговорив про переваги Жирони, які вона використовує, тому цілком заслужено випереджає його команду на 7 балів.

"Можливо, помилки в обороні вплинули на нас. Це деталі. У них чудова команда та проєкт. Це був матч до нокауту, хто вдарить першим. Важкий удар, тому що ми сподівалися скоротити відставання від лідерів. Це наша реальність. Це Барса, яка будується. У конструкції є й такі моменти. Ви робите один крок назад, щоб зробити два вперед. Сьогодні випав реверс, а міг й аверс. Ми ніколи не повинні сумніватися. Це непогана гра для Барси. Минулого року ми також зазнали удару, але виграли два трофеї", – розповів Хаві.

Ця Жирона – найкраща команда, яку я коли-небудь бачив. Маємо помилки, але повинні вдосконалюватися. Кілька днів тому ми не пропустили від Атлетіко, а цього разу одразу 4 голи. Це футбол,

– додав тренер "блаугранас".

Відзначимо, що Жирона повернула собі лідерство у турнірній таблиці Ла Ліги, скориставшись нічиєю Реала у цьому турі з Кадісом. Тепер клуб українців набрав вже 41 пункт та випереджає другий мадридський Реал на 2 очки – 39 балів.

Барселона опустилась на 4-ту позицію, пропустивши на 3-тю сходинку мадридське Атлетіко. Щоправда, в обох колективів по 34 бали.

До слова, до кінця 2023-го року Жирона проведе ще два матчі – проти Алавеса (18 грудня) та Бетіса (21 грудня). Новий рік почнеться для жирондинців грою проти Атлетіко (3 січня 2024-го).