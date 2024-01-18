Помста за Зозулю: Жирона з Циганковим впевнено пройшла у чвертьфінал Кубка Іспанії – відео голів

Команда Мічела не мала особливих проблем із Райо Вальєкано. Дублем Артема Довбика у першому таймі забив двічі, в тому числі "паненкою" з пенальті.

Жирона – Райо Вальєкано 3:1

Голи: Стуані, 15, 19 (пен), Блінд, 26 – Нтека, 36.

Цього тижня в Іспанії проходять матчі 1/8 фіналу Кубка сезону 2023-2024. Серед учасників цієї стадії є і Жирона, за яку виступають українці Артем Довбик та Віктор Циганков, пише 24 канал.

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Каталонці отримали у суперники середняка Ла Ліги Райо Вальєкано. Ця мадридська команда неприємно знайома українським фанатам через скандал із Романом Зозулею.

У 2017 році форвард перебрався до клубу на правах оренди, однак ультрас виступили проти нього, звинувативши у нацизмі та фашизмі. Причиною стала футболка з гербом України та підтримка Зозулею української армії у війні з Росією.

Мститися за свого співвітчизника з перших хвилин вийшов лише Віктор Циганков. Вінгер не грав з середини грудня через травму, тому вперше з'явився на полі після одужання.

У свою чергу Артем Довбик залишився на заміні, а в центрі нападу вийшов ветеран Жирони Крістіан Стуані. І саме уругваєць став одним із героїв матчу, оформивши дубль протягом перших 20-ти хвилин.

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Спочатку Крістіан замкнув простріл від Порту, якого у карний майданчик запустив Циганков. А згодом форвард "паненкою" реалізував пенальті після фолу на тому ж таки Порту.

До слова, сам іспанський хавбек не зупинився і до асисту та заробленого пенальті додав ще одну результативну передачу. На 26 хвилині Порту допоміг відзначитися Дейлі Блінду. Для нідерландського захисника це третій гол у чотирьох останніх матчах.

Райо зміг лише відквитати один м'яч перед перервою. Еррера на рівному місці подарував м'яч супернику і Нтека з гострого кута прошив воротаря Жирони.

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В другому таймі мадридці намагались повернутися у гру в другому таймі, але Жирона втримала перемогу. Що ж стосується українців, то Артем Довбик так і не з'явився на полі. У свою чергу Віктор Циганков відіграв 60 хвилин.

Окрім передгольової передачі, на рахунку вінгера ще три удари. Два з них парирував воротар, а один пройшов повз. Каталонці проходять у чвертьфінал Кубка Іспанії і у п'ятницю, 19 січня, дізнаються свого суперника.