Цього тижня в Кубку Іспанії 2023-2024 проходять матчі 1/8 фіналу. Центральна зустріч раунду відбудеться у четвер, 18 січня. В рамках мадридського дербі Атлетіко прийматиме Реал, пише 24 канал. Початок – о 22:30 за київським часом.

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Команда Луніна на ходу

Для команд це буде друга з трьох зустрічей, які календар організував їм протягом місяця. Тиждень тому клуби зійшлись у півфіналі Суперкубка та видали феєрію на вісім голів. За підсумком 120 хвилин у фінал пройшов Реал, взявши гору з рахунком 5:3.

На початку лютого мадридці зіграють дербі в рамках Ла Ліги, а зараз битимуться за прохід в 1/4 фіналу Кубка. Обидва клуби поки непогано йдуть по сезону. Реал виграв всі матчі групи ЛЧ та пройшов в 1/8 фіналу, де зустрінеться із Лейпцигом.

У чемпіонаті ж підопічні Анчелотті наразі другі, але у них є матч в запасі, а відстань від лідера Жирони складає всього один бал. Важливу роль в успіхах "бланкос" відіграє Андрій Лунін, який демонструє впевнену гру.

Втім тренер продовжує застосовувати ротацію, міняючи українця та Кепу Аррісабалагу. Хоча у фіналі Суперкубка Іспанії (4:1 проти Барселони) Лунін показав неймовірну гру, здійснивши п'ять сейвів.

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Атлетіко загальмував

Атлетіко трохи забуксував у Ла Лізі в останніх іграх – лише одна перемога в чотирьох матчах. Наразі команда Сімеоне йде п'ятою, в трьох очках позаду Атлетіка та Барселони.

Але у мадридців та каталонців залишилась гра в запасі. В Лізі чемпіонів Атлетіко також вийшов з групи з першого місця, але з жеребом "матрацникам" пощастило куди менше. Мадридцям доведеться помірятися силами із фіналістом Ліги чемпіонів Інтером.

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Букмекери оцінюють шанси команд на прохід як майже рівні, але все ж перевагу трохи більше віддають Реалу. Коефіцієнт на вихід "бланкос" до чвертьфіналу становить 1,82, тоді як Атлетіко – 2,06.

Перемога Реалу в основний час оцінюється у 2,49, "матрацників" – у 2,90. На нічию ж можна поставити за 3,55. При цьому експерти вірять у велику кількість голів. Ймовірність "тотал більше 2,5" складає 1,81, тоді як ТМ – 2,11.

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До слова, Атлетіко – єдина команда, яка цього сезону завдала Реалу поразки. У серпні в рамках Ла Ліги підопічні Сімеоне здобули перемогу у дербі з рахунком 3:1. На дубль Морати та гол Грізманна "бланкос" відповіли точним пострілом від Крооса.

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