Ранее, каталонский клуб уже представил основную форму, которая выполнена в традиционных цветах команды. Участие в презентации запасного комплекта формы Жироны на сезон-2024/2025 приняли украинские игроки Артем Довбик и Виктор Цыганков.

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Новые цвета Жироны

Третий комплект формы каталонцев имеет непревзойденный и яркий дизайн. Основной цвет выбрали сиреневый, форма имеет изящный и гармоничный вид. Фиолетовые вставки по бокам прекрасно вписываются в общий дизайн и сильно не выделяются.

Форма выполнена с высокотехнологичного материала, который обеспечивает комфорт футболистам во время игры. Благодаря этому игроки могут показывать максимальную производительность на поле.

Напомним, что по итогам прошлого сезона "черно-белые" сенсационно заняли третье место и получили право выступать в Лиге чемпионов. Также лучшим бомбардиром в Ла Лиге стал Артем Довбик, который играет в составе Жироны.