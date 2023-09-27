Іспанська Жирона разом з українськими легіонерами Віктором Циганковим та Артемом Довбиком опинилася на чолі таблиці Ла Ліги. Щоб зберегти свої лідерські позиції "біло-червоні" повинні перемагати на виїзді Вільярреал в матчі 7-го туру, повідомляє 24 Канал.

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В матчі з "жовтою субмариною" обидва українці Жирони вийшли в стартовому складі. Проте на початку другого тайму "біло-червоні" першими пропустили гол з пенальті.

Відповідь жирондинців не забарилася. На 56-й хвилині поєдинку Артем Довбик опинився в потрібний час в потрібному місці. Український форвард відгукнувся на пас Савіо та головою вколотив м'яч у ворота Вільярреала.

Відео голу Довбика

Зазначимо, що цей гол став другим поспіль для Артема в матчах Ла Ліги. У попередньому турі Довбик забив Мальорці. Загалом це вже третій забитий м'яч форварда у футболці іспанського клубу.