Жирона – Сельта 1:0

Гол: Еррера, 90+1

В іспанській Ла Лізі стартував 11 тур сезону 2023-2024. На п'ятницю був винесений матч за участю одного з лідерів таблиці Жирони, яка приймала аутсайдера Сельту, пише 24 канал.

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Циганков не в старті

Каталонці несподівано закріпились в трійці лідерів та навіть після 10 туру набрали порівну очок із лідером Реалом. Підопічні Мічела виграли 8 з десяти зустрічей і далеко не останню роль в цьому зіграв дует українців Циганков – Довбик.

На гру із Сельтою з перших хвилин вийшов лише Артем, який вже має у своєму активі 5 голів в Ла Лізі. У свою чергу Віктор лише відновився від травми, тому тренер залишив його на лаві запасних.

Жирона очікувано мала ігрову ініціативу, проте Сельті вдавалось побудувати міцні оборонні редути. У першому таймі підопічні Бенітеса навіть не поступались господарям за кількістю ударів (по три).

Кілька шансів у Довбика

Каталонці ж притисли суперника після перерви, але клуб із Віго тримався. Довбик же непогано відгукувався на передачі партнерів, а після кутових наносив два небезпечні удари. Один із них пролетів вище воріт, другий витащив Гуаїта.

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Зрештою на 68 хвилині Мічел вирішив зняти з гри українця, давши змогу себе проявити уругвайцю Стуані. Він також завдав двох неточних ударів після кутових. Чим ближче було закінчення матчу, тим сильніше тисла Жирона.

Вирвана перемога та очікування Ель Класіко

Віктор Циганков вийшов на поле лише на 79 хвилині, але нічим допомогти своїй команді не зміг. Сельті майже вдалось вистояти, але у компенсований час Жирона таки забила переможний гол. Дальній постріл від Янгеля Еррери відправив підопічних Бенітеса в нокаут.

Перемога дозволила Жироні очолити турнірну таблицію Ла Ліги. Команда може залишитись на першій сходинці за підсумком туру, якщо в суботу Реал не зможе обіграти в Ель Класіко Барселону.

Відеоогляд матчу Жирона – Сельта