Літні трансфери: Жирона зацікавилась двома гравцями з УПЛ

За підсумками минулого сезону Жирона зайняла 3 місце в Ла Лізі та вийшла у груповий етап Ліги Чемпіонів. Каталонська команда активно шукає підсилення на наступний сезон.

Команду вже покинули декілька лідерів, тому Жирона активно працює на трансферному ринку. В шорт-лист "біло-червоних" потрапили два гравці з УПЛ.

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Жирона на трансферному ринку

Клуб має наміри підписати Марлона Гомеса та Кевіна з донецького Шахтаря. Обидва гравці приєднались до "гірників" минулої зими.

Жирона вважає, що Кевін зможе замінити Савіо, який невдовзі стане гравцем Манчестер Сіті, а Марлон Гомес повинен закрити позицію Алейша Гарсії, який вже перейшов у Баєр Леверкузен.

Гомес та Кевін в Шахтарі

В сезоні-2023/2024 Марлон Гомес провів 13 матчів у складі донецького клубу та забив 4 голи і віддав 1 асист.

Кевін зіграв 17 матчів за донеччан в яких відзначився трьома голами та віддав 4 гольові передачі.

Контракти Марлона Гомеса і Кевіна з Шахтарем розраховані на 5 років.