Попри гол Циганкова: Жирона без Довбика не переграла Атлетік та втратила лідерство у Ла Лізі

Каталонський клуб був близьким до перемоги над гостями з Більбао завдяки точному удару українця. Втім суперник не дозволив "червоно-білим" втримати перше місце у таблиці.

Жирона – Атлетік 1:1

Голи: Циганков, 55 – Іньякі Вільямс, 67.

В чемпіонаті Іспанії 2023-2024 підійшов до завершення 14 тур Ла Ліги. На понеділок був винесений матч за участю лідера таблиці Жирони, яка приймала Атлетік, пише 24 канал.

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На саму гру із суперником з Більбао каталонці вийшли вже не лідерами, адже у неділю Реал виграв свій матч у Кадіса (3:0). Для повернення на першу сходинку Жироні необхідно було вигравати у басків.

"Червоно-білі" зіткнулись із кадровою проблемою перед стартом, адже через травму литкового м'язу зіграти не зміг головний бомбардир Артем Довбик. Натомість інший українець Віктор Циганков вийшов в основі.

Перший тайм пройшов за рівної гри, хоча гості частіше били по воротах Гассаніги. Але вийти вперед змогла Жирона вже після перерви. Голом відзначився як раз Циганков, якого захисники Атлетіка забули на дальній стійці під час прострілу.

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Для українця це вже третій гол цього сезону. Втім перевага господарів тривала недовго. На 67 хвилині Атлетік розігнав разючу контратаку, яку точним ударом завершив Іньякі Вільямс.

Мічел спробував замінами освіжити гру своєї команди, але Атлетік таки втримав нічию. Цей результат дозволив Жироні зрівнятись по балах із Реалом, але мадридці йдуть попереду завдяки результату очної зустрічі (3:0).

Свій наступний матч Жирона проведе вдома 2 грудня (субота). Суперником стане Валенсія, за яку виступає ще один українець Роман Яремчук. Старт – о 15:00 за київським часом.