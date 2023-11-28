"Найвеличніший": Жирона потужно відреагувала на гол Циганкова у ворота Атлетік Більбао

Іспанська Жирона оступилась у 14-му турі іспанської Ла Ліги. "Червоно-білі" не змогли продовжити свій переможний шлях у матчі проти Атлетік Більбао.

Навіть рідні трибуни не допомогли Жироні здобути перемогу. Зі старту Мічел Санчес здивував відсутність головного голеадора команди Артема Довбика. Як виявилось, що в українського форварда ушкодження, яке не дозволило йому зіграти проти Атлетік Більбао.

До теми Попри гол Циганкова: Жирона без Довбика не переграла Атлетік та втратила лідерство у Ла Лізі

Циганков робить різницю

Однак у старті Жирони вийшов Віктор Циганков, який у другому таймі відкрив рахунок у поєдинку. Українець зробив рахунок 1:0 на користь господарів після того, як замкнув простріл із протилежного флангу.

Для Циганкова цей м'яч став третім у 13-ти матчах поточного сезону-2023/2024. Також в активі Віктора 2 асисти.

На жаль, результативний удар українця не допоміг "червоно-білим" здобути домашню перемогу та повернути собі перше місце турнірної таблиці, яке обіймає знову мадридський Реал.

Наприкінці зустрічі Іньякі Вільямс врятував Більбао від виїзної поразки, встановивши остаточний рахунок матчу 1:1.

Після цієї мирової Жирона опустилась на друге місце, але має у своєму активі 35 балів, як і у лідера сезону Реала.

У Жироні цінують Циганкова

Після поєдинку у соцмережах Жирони з'явився пост із написом "TSYGANGOAT" та світлиною Циганкова. В іспанському клубі назвали українського вінгера "Найвеличнішим на усі часи".

На що правий вінгер збірної України відреагував у коментарях публікації смайлом червоне сердечко.

Ось так високо оцінюють та цінують гру Віктора, який лише у січні 2023-го перейшов у Жирону та майже одразу став футболістом основи.

Нагадаємо, що колишній динамівець підписав контракт із командою Мічела до кінця червня 2027-го.

Хороша гра Циганкова привернула увагу топових європейських клубів, серед яких є навіть каталонська Барселона та мюнхенська Баварія.