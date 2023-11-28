Даже родные трибуны не помогли Жирони одержать победу. Со старта Мичел Санчес удивил отсутствие главного голеадора команды Артема Довбика. Как оказалось, что в украинского форварда повреждения, которое не позволило ему сыграть против Атлетика Бильбао.

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Цыганков делает разницу

Однако в старте Жироны вышел Виктор Цыганков, во втором тайме открывший счет в поединке. Украинец сделал счет 1:0 в пользу хозяев после замкнувшего прострела с противоположного фланга.

Для Цыганкова этот мяч стал третьим в 13 матчах текущего сезона-2023/2024. Также в активе Виктора 2 ассиста.

К сожалению, результативный удар украинца не помог "красно-белым" одержать домашнюю победу и вернуть себе первое место турнирной таблицы, которое снова занимает мадридский Реал.

В конце встречи Иньяки Уильямс спас Бильбао от выездного поражения, установив окончательный счет матча 1:1.

После этой мировой Жирона опустилась на второе место, но имеет в своем активе 35 баллов, как у лидера сезона Реала.

В Жироне ценят Цыганкова

После поединка в соцсетях Жироны появился пост с надписью "TSYGANGOAT" и фотографией Цыганкова. В испанском клубе назвали украинского вингера "Самым величественным на все времена".

На что правый вингер сборной Украины отреагировал в комментариях публикации смайлом красное сердечко.

Вот так высоко оценивают и ценят игру Виктора, который только в январе 2023 перешел в Жирону и почти сразу стал футболистом основы.

Напомним, что бывший динамовец подписал контракт с командой Мичела до конца июня 2027 года.

Хорошая игра Цыганкова привлекла внимание топовых европейских клубов, среди которых даже каталонская Барселона и мюнхенская Бавария.