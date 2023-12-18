У чемпіонаті Іспанії завершується 17 тур Ла Ліги. В останній грі вікенду один із лідерів таблиці Жирона приймає середняка Алавес, пише 24 канал.

До теми Лунін знову вийшов в основі, а Реал розгромив Вільярреал: як зіграв українець – відеоогляд

У старті каталонців вийшов лише один українець Артем Довбик, адже Віктор Циганков зазнав травми. Втім і без земляка нападнику вдалось розписатись у воротах суперника.

В середині першого тайму Артем вдало зіграв на добиванні головою. Після удару від партнера сейв здійснив кіпер Алавеса, але українець опинився першим на м'ячі. Для Довбика це вже дев'ятий гол цього сезону.

Відео голу Довбика: