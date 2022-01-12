У жіночій збірній України з біатлону виявили позитивний тест на коронавірус

Перед початком шостого етапу Кубку світу з біатлону у німецькому Рупольдингу у збірній України виявили позитивний тест на коронавірус. Цього разу вірус підхопив старший тренер жіночої команди.

COVID-19 виявили відразу у трьох збірних

Позитивний тест на коронавірус здав Олександр Кравченко. Хворобу виявили у фахівця під час медобстеження усіх спортсменів, тренерів та персоналу збірних.

До речі Уперше в сезоні Кубку світу виявлено коронавірус серед біатлоністів

Старшого тренера збірної України відправили на самоізоляцію. Разом із ним, на карантин потрапили й тренери чоловічої збірної Олексій Кравченко та Ігор Ященко.

У них тести на коронавірусну інфекцію були негативні, проте вони контактували з тренером жіночої команди.

У головних тренерів чоловічої та жіночої збірних України Юрая Санітри й Уроша Велепця позитивних тестів на коронавірус виявлено не було.

Також COVID-19 не виявили в українських спортсменів, які прибули для виступів на шостий етап Кубка світу.

Окрім України, позитивний результат тесту на коронавірус отримав один з лідерів збірної Німеччини Йоганнес Кюн. Позитивний тест на COVID-19 виявили у представника збірної Норвегії.

Усі три збірні, Україна, Німеччина та Норвегія, перебуватимуть під наглядом фахівців з IBU на випадок можливої появи нових хворих коронавірусом.

У німецькому Рупольдингу відбудеться шостий етап Кубку світу з біатлону. Змагання триватимуть з 12 по 16 січня.