COVID-19 обнаружили сразу в трех сборных

Положительный тест на коронавирус сдал Александр Кравченко. Болезнь обнаружили у специалиста во время медобследования всех спортсменов, тренеров и персонала сборных.

Кстати Впервые в сезоне Кубка мира обнаружен коронавирус среди биатлонистов

Старшего тренера сборной Украины отправили на самоизоляцию. Вместе с ним на карантин попали и тренеры мужской сборной – Алексей Кравченко и Игорь Ященко.

У них тесты на коронавирусную инфекцию были отрицательными, однако они контактировали с тренером женской команды.

У главных тренеров мужской и женской сборных Украины – Юрая Санитры и Уроша Велепца – положительных тестов на коронавирус обнаружено не было.

Также COVID-19 не обнаружили у украинских спортсменов, которые прибыли для выступлений на шестой этап Кубка мира.

Кроме Украины, положительный результат теста на коронавирус получил один из лидеров сборной Германии Йоханнес Кюн. Положительный тест на COVID-19 обнаружили у представителя сборной Норвегии.

Все три сборных, Украина, Германия и Норвегия, будут находиться под наблюдением специалистов из IBU на случай возможного появления новых больных коронавирусом.

К слову. В немецком Рупольдинге состоится шестой этап Кубка мира по биатлону. Соревнования продлятся с 12 по 16 января.