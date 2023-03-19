Відповідь на свавілля у фехтуванні: жіноча збірна України взяла бронзу на Кубку світу в Бельгії

Ольга Харлан з командою зробили прорив на турнірі у Сан-Ніклаасі, здобувши першу медаль на КС з 2019 року. У битві за третє місце наша збірна переграла чинного на той момент чемпіона світу.

В бельгійському місті Сан-Ніклаас підійшов до закінчення Кубок світу з фехтування. Серед учасників була представлена і жіноча збірна України, пише 24 канал.

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Участь у змаганнях взяли 27 збірних. До нашої команди увійшли Ольга Харлан, Аліна Комащук, Олена Кравацька та Валерія Гнідашева.

Українки вдало виступили, посівши третю сходинку. На турнірі наші співвітчизниці пройшли Туреччину, Францію та Німеччину, а у півфіналі поступились Італії.

Отримавши путівку у матч за бронзу, Україна вийшла на Угорщину, яка була чинним чемпіоном світу. Наша команда здобула перемогу з рахунком 45:41.

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Для нашої жіночої збірної це перша нагорода на Кубку світу з 2019 року. Переможцем турніру стала команда Південної Кореї, яка переграла у фіналів італійок з рахунком 45:42.

Нагадаємо, що нещодавно Міжнародна федерація фехтування оголосила про дозвіл для росіян та білорусів на участь у змаганнях. Через це Німеччина вже відмовилась проводити етап Кубка світу у травні.