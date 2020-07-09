Відомий за виступами у "Динамо" Олександр Головко став гостем студії на каналі "Футбол 1", присвяченій фіналу Кубка України. Перед грою між "Динамо" та "Ворсклою" він висловив обурення, що фінал обслуговувала жіноча бригада арбітерок.

Про це заявив шеф-продюсер телеканалів "Футбол 1/2/3" Іван Гресько в передматчевій студії на телеканалі "Футбол 1". Про це повідомляє Tribuna.com.

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Колишній тренер збірної України U-21, а нині експерт телеканалів Олександр Головко обурювався, що фінал Кубка України обслуговує жіноча бригада арбітрів.

Сьогодні о 6 ранку, коли ми з Києва вирушали до Харкова, то перше, що обурило Олександра Головка і він на вокзалі зажадав від мене відповіді: "Чому фінал обслуговують жінки? Не можна давати жінкам обслуговувати такий відповідальний матч",

– сказав Гресько

Хто обслуговував фінал

На фінальний матч Кубка України "Динамо" – "Ворскла" головною арбітеркою було призначено харків'янку Катерину Монзуль.

Її асистентками на фіналі були Марина Стрілецька з Сум і Олександра Ардашева з Києва.

Четверта суддя – Анастасія Романюк з Івано-Франківська. Арбітр VAR – Віталій Романов (Дніпро), його асистент – Володимир Володін (Херсон).

У цілому, Монзуль задовільно відпрацювала на фінальній грі.

Що відомо про Монзуль?

Міжнародна федерація футбольної історії та статистики назвала Монзуль найкращою арбітеркою світу 2015 року.

Катерина Монзуль з 2016 року працює на матчах чемпіонату України як головна суддя.

У цьому сезоні вона стала першою в історії України, хто відсудив два матчі півфіналу Кубка України.

У пасиві Монзуль є скандальний матч 29 туру чемпіонату України між "Зорею" та "Олександрією". У ньому Катерина призначила сумнівний пенальті на користь "Олександрії".

Жінки не новина у чоловічому футболі

Минулого сезону французькій колезі Монзуль Стефані Фраппар довірили відпрацювати на матчі за Суперкубок Європи між чоловічими командами "Ліверпуля" і "Челсі".

Вона стала першою жінкою, яка обслуговувала матч подібного рівня.