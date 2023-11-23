Команда Сергія Реброва зупинилась у році від прямого потрапляння на Євро-2024. Для цього українцям потрібно було перемагати Італію в останньому матчі відбору, але поєдинок закінчився без голів – 0:0. "Скуадра адзурра" здобула путівку у Німеччину, а Україні доведеться за неї ще поборотись.

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Мілошевич: Україна вирізняється серед усіх чотирьох команд у плей-оф

У півфіналі плей-оф жереб звів українські збірну із Боснією і Герцеговиною. А у випадку перемоги українці зіграють у фіналі проти переможця зустрічі Ізраїль – Ісландія.

Головний тренер боснійців Саво Мілошевич поділився враженнями від отриманого жереба для своєї команди. Наставник не став робити сміливих заяв перед майбутнім протистоянням та називати, хто буде фаворитом їх лобової зустрічі.

Україна вирізняється серед усіх чотирьох команд у плей-оф своєю якістю і тим, як вона грає. Я особисто зустрічався на полі з багатьма українськими футболістами, тому знаю, про що говорю. Наша перевага в тому, що ми прийматимемо суперника вдома, але побачимо, як складеться ця зустріч. Подібні матчі завжди складні. Фаворита в цій парі не буде, тому що в одній грі може статися що завгодно. Ми сподіваємося, що до березня всі гравці будуть здорові. Я також бажаю цього й українській команді,

– сказав Мілошевич.

У коментарі Мілошевіч не забув передати свої найкращі побажання українському народу.

Коуч боснійської збірної прокоментував, як рідні трибуни допоможуть його команді у грі проти колективу Сергія Реброва.

"У Боснії і Герцеговині люди шаленіють від футболу. Він дуже популярний у країні, а національна збірна надзвичайно важлива для людей. Безумовно, на матчі буде повний стадіон і гаряча атмосфера. Ми спробуємо використати це проти вашої команди. Але це буде важка й рівна гра. Можливо, українська команда має трохи більше шансів, але ми постараємося зробити все можливе, щоб пройти далі", – відповів наставник суперника України.

Також Мілошевич не приховує, що буде радий знову зустрітись із головним тренером збірної України, з яким вже давно не бачився. Наставник боснійців запевнив, що стежить за тренерською роботою Сергія Станіславовича та побажав йому всього найкращого, але не у грі проти Боснії і Герцеговини.

Відзначимо! Матч Боснія і Герцеговина – Україна запланований на 21 березня. У випадку перемоги команда Реброва 26 березня побореться у фіналі плей-оф відбору за вихід на Євро-2024 проти переможця пари Ізраїль – Ісландія.