Команда Сергея Реброва остановилась в году от прямого попадания на Евро-2024. Для этого украинцам нужно было побеждать Италию в последнем матче отбора, но поединок закончился без голов – 0:0. "Скуадра адзурра" завоевала путевку в Германию, а Украине придется за нее еще побороться.

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Милошевич: Украина отличается среди всех четырех команд в плей-офф

В полуфинале плей-офф жребий построил украинскую сборную с Боснией и Герцеговиной. А в случае победы украинцы сыграют в финале против победителя встречи Израиль – Исландия.

Главный тренер боснийцев Саво Милошевич поделился впечатлениями от полученного жребия для своей команды. Наставник не стал делать смелое заявление перед будущим противостоянием и называть, кто будет фаворитом их лобовой встречи.

Украина отличается среди всех четырех команд в плей-офф своим качеством и тем, как она играет. Я лично встречался на поле со многими украинскими футболистами, потому знаю, о чем говорю. Наше преимущество в том, что мы будем принимать соперника дома, но увидим, как сложится эта встреча. Подобные матчи всегда сложны. Фаворита в этой паре не будет, потому что в одной игре может произойти что угодно. Мы надеемся, что к марту все игроки будут здоровы. Я также желаю этого и украинской команде,

– сказал Милошевич.

В комментарии Милошевич не забыл передать свои лучшие пожелания украинскому народу.

Коуч боснийской сборной прокомментировал, как родные трибуны помогут его команде в игре против коллектива Сергея Реброва.

"В Боснии и Герцеговине люди сходят с ума от футбола. Он очень популярен в стране, а национальная сборная чрезвычайно важна для людей. Безусловно, на матче будет полный стадион и горячая атмосфера. Мы попытаемся использовать это против вашей команды. Но это будет тяжелая и ровная игра "Возможно, у украинской команды есть немного больше шансов, но мы постараемся сделать все возможное, чтобы пройти дальше", – ответил наставник соперника Украины.

Также Милошевич не скрывает, что будет рад встретиться с главным тренером сборной Украины, с которым уже давно не виделся. Наставник боснийцев заверил, что следит за тренерской работой Сергея Станиславовича и пожелал ему всего лучшего, но не в игре против Боснии и Герцеговины.

Отметим! Матч Босния и Герцеговина – Украина намечен на 21 марта. В случае победы команда Реброва 26 марта сразится в финале плей-офф отбора за выход на Евро-2024 против победителя пары Израиль – Исландия.