Жеребкування Ліги конференцій: усі пари 1/8 фіналу та коли відбудуться матчі
У п'ятницю, 23 лютого, 16 клубів дізнаються своїх суперників в 1/8 фіналу Ліги конференцій-2023/2024. Жеребкування відбудеться у швейцарському Ньоні.
За результатами жеребкування визначаться 8 матчів 1/8 фіналу Ліги конференцій. Команди поділені на сіяних та несіяних, як це було в Лізі Європи. Статус несіяних отримали колективи, які тріумфували у стикових матчах стадії 1/16 фіналу, а сіяних – переможці своїх квартетів у груповому раунді, повідомляє 24 Канал.
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Усі учасники 1/18 фіналу Ліги конференцій
По регламенту у Лізі конференцій теж все відбуватиметься як у Лізі Європи. Перші поєдинки відбудуться на полях клубів, які перемогли в 1/16 фіналу Ліги конференцій, а матчі-відповіді – на стадіонах переможців групового раунду.
Сіяні:
- Лілль (Франція)
- Маккабі Тель-Авів (Ізраїль)
- Вікторія Пльзень (Чехія)
- Брюгге (Бельгія)
- Астон Вілла (Англія)
- Фіорентина (Італія)
- ПАОК (Греція)
- Фенербахче (Туреччина)
Несіяні;
- Штурм (Австрія)
- Серветт (Швейцарія)
- Сен-Жилуаз (Бельгія)
- Динамо Загреб (Хорватія)
- Олімпіакос (Греція)
- Аякс (Нідерланди)
- Мольде (Норвегія)
- Маккабі Хайфа (Ізраїль)