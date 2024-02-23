Жеребкування Ліги конференцій: усі пари 1/8 фіналу та коли відбудуться матчі

23 лютого 2024, 13:44
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У п'ятницю, 23 лютого, 16 клубів дізнаються своїх суперників в 1/8 фіналу Ліги конференцій-2023/2024. Жеребкування відбудеться у швейцарському Ньоні.

За результатами жеребкування визначаться 8 матчів 1/8 фіналу Ліги конференцій. Команди поділені на сіяних та несіяних, як це було в Лізі Європи. Статус несіяних отримали колективи, які тріумфували у стикових матчах стадії 1/16 фіналу, а сіяних – переможці своїх квартетів у груповому раунді, повідомляє 24 Канал.

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Усі учасники 1/18 фіналу Ліги конференцій

По регламенту у Лізі конференцій теж все відбуватиметься як у Лізі Європи. Перші поєдинки відбудуться на полях клубів, які перемогли в 1/16 фіналу Ліги конференцій, а матчі-відповіді – на стадіонах переможців групового раунду.

Сіяні:

  • Лілль (Франція)
  • Маккабі Тель-Авів (Ізраїль)
  • Вікторія Пльзень (Чехія)
  • Брюгге (Бельгія)
  • Астон Вілла (Англія)
  • Фіорентина (Італія)
  • ПАОК (Греція)
  • Фенербахче (Туреччина)

Несіяні;

  • Штурм (Австрія)
  • Серветт (Швейцарія)
  • Сен-Жилуаз (Бельгія)
  • Динамо Загреб (Хорватія)
  • Олімпіакос (Греція)
  • Аякс (Нідерланди)
  • Мольде (Норвегія)
  • Маккабі Хайфа (Ізраїль)

Хто з ким зіграє в 1/8 фіналу Ліги конференцій

 
Важливо! Перші матч цієї стадії будуть зіграні 7 березня, а поєдинки-відповіді – 14 березня.
Автор: Софія Кулай