За результатами жеребкування визначаться 8 матчів 1/8 фіналу Ліги конференцій. Команди поділені на сіяних та несіяних, як це було в Лізі Європи. Статус несіяних отримали колективи, які тріумфували у стикових матчах стадії 1/16 фіналу, а сіяних – переможці своїх квартетів у груповому раунді, повідомляє 24 Канал.

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Усі учасники 1/18 фіналу Ліги конференцій

По регламенту у Лізі конференцій теж все відбуватиметься як у Лізі Європи. Перші поєдинки відбудуться на полях клубів, які перемогли в 1/16 фіналу Ліги конференцій, а матчі-відповіді – на стадіонах переможців групового раунду.

Сіяні:

Лілль (Франція)

Маккабі Тель-Авів (Ізраїль)

Вікторія Пльзень (Чехія)

Брюгге (Бельгія)

Астон Вілла (Англія)

Фіорентина (Італія)

ПАОК (Греція)

Фенербахче (Туреччина)

Несіяні;

Штурм (Австрія)

Серветт (Швейцарія)

Сен-Жилуаз (Бельгія)

Динамо Загреб (Хорватія)

Олімпіакос (Греція)

Аякс (Нідерланди)

Мольде (Норвегія)

Маккабі Хайфа (Ізраїль)

Хто з ким зіграє в 1/8 фіналу Ліги конференцій

Важливо! Перші матч цієї стадії будуть зіграні 7 березня, а поєдинки-відповіді – 14 березня.