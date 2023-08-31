З надією на фартовий результат: потенційні суперники Шахтаря у груповому раунді Ліги чемпіонів
Джерело:Шахтар Донецьк
Закінчився кваліфікаційний раунд Ліги чемпіонів. Він визначив останніх учасників групового етапу найпрестижнішого клубного турніру у футболі.
До 26 клубів, які отримали гарантоване місце у групі, доєдналися: португальська Брага, нідерландський ПСВ, турецький Галатасарай,швейцарський Янг Бойз, данський Копенгаген та бельгійський Антверпен. Жеребкування групового раунду Ліги чемпіонів сезону-2023/2024 відбудеться 31 серпня в Монако.
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Визначилися всі учасники групового раунду турніру
У цей день своїх суперників по групі дізнається і єдиний представник від України у Лізі Чемпіонів. Шахтар, згідно з рейтингом УЄФА, потрапив до третього кошика посіву. Зазначимо, що в групі не можуть опинитися представники однієї країни.
Кошик 1. Манчестер Сіті (Англія), Севілья, Барселона (усі – Іспанія), Наполі (Італія), Баварія (Німеччина), ПСЖ (Франція), Бенфіка (Португалія), Феєнорд (Нідерланди).
Кошик 2. Реал, Атлетіко (усі – Іспанія), Манчестер Юнайтед, Арсенал (усі – Англія), Інтер (Італія), Боруссія (Дортмунд), Лейпциг (усі – Німеччина), Порту (Португалія).
Кошик 3. Шахтар (Україна), Зальцбург (Австрія), Мілан, Лаціо (усі – Італія), Црвена Звезда (Сербія), Брага (Португалія), ПСВ (Нідерланди), Копенгаген (Данія).
Кошик 4. Реал Сосьєдад (Іспанія), Ньюкасл (Англія), Уніон (Німеччина), Ланс (Франція), Галатасарай (Туреччина), Селтік (Шотландія), Янг Бойз (Швейцарія), Антверпен (Бельгія).