До 26 клубів, які отримали гарантоване місце у групі, доєдналися: португальська Брага, нідерландський ПСВ, турецький Галатасарай,швейцарський Янг Бойз, данський Копенгаген та бельгійський Антверпен. Жеребкування групового раунду Ліги чемпіонів сезону-2023/2024 відбудеться 31 серпня в Монако.

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Визначилися всі учасники групового раунду турніру

У цей день своїх суперників по групі дізнається і єдиний представник від України у Лізі Чемпіонів. Шахтар, згідно з рейтингом УЄФА, потрапив до третього кошика посіву. Зазначимо, що в групі не можуть опинитися представники однієї країни.

Кошик 1. Манчестер Сіті (Англія), Севілья, Барселона (усі – Іспанія), Наполі (Італія), Баварія (Німеччина), ПСЖ (Франція), Бенфіка (Португалія), Феєнорд (Нідерланди).

Кошик 2. Реал, Атлетіко (усі – Іспанія), Манчестер Юнайтед, Арсенал (усі – Англія), Інтер (Італія), Боруссія (Дортмунд), Лейпциг (усі – Німеччина), Порту (Португалія).

Кошик 3. Шахтар (Україна), Зальцбург (Австрія), Мілан, Лаціо (усі – Італія), Црвена Звезда (Сербія), Брага (Португалія), ПСВ (Нідерланди), Копенгаген (Данія).

Кошик 4. Реал Сосьєдад (Іспанія), Ньюкасл (Англія), Уніон (Німеччина), Ланс (Франція), Галатасарай (Туреччина), Селтік (Шотландія), Янг Бойз (Швейцарія), Антверпен (Бельгія).



Кошики команд при жеребкуванні у ЛЧ / фейсбук Шахтаря

Довідка. Жеребкування групового раунду Ліги чемпіонів розпочнеться о 19:00 за київським часом. Матчі групового етапу стартують 19–20 вересня 2023 року. Шахтар гратиме свої умовно домашні матчі в Гамбурзі (Німеччина) на арені "Фолькспаркштадіон".